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ЧМ-2018: стало известно, кому Робби Уильямс показал неприличный жест – признание подруги певца

16 июня 09:29 364 Читати українською
ЧМ-2018: стало известно, кому Робби Уильямс показал неприличный жест – признание подруги певца
Робби Уильямс / фото: Reuters

Подруга британского певца Робби Уильямса рассказала, кому был адресован неприличный жест исполнителя на церемонии открытия ЧМ-2018.

По словам подруги певца, данный жест адресовался британскому парламенту, поскольку Уильямс в Англии находится под большим давлением, сообщает Комсомольская правда.

ЧМ-2018: Робби Уильямс показал неприличный жест на церемонии открытия

Издание специально связалось со знакомой певца, которая уже 10 лет живет в Великобритании. По словам женщины, имя которой не разглашается, Вильямса обвиняют в связях с Владимиром Путиным, хотя они даже не виделись.

Кроме того, как отмечается, певец за свое выступление в России не получил ни цента.

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