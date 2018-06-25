ЧС-2018: стало відомо, гравці яких клубів найбільше забивають на турнірі

ЧС-2018: стало відомо, гравці якого клубу найбільше забивають на турнірі

Гравці мадридського Реала поки що забили найбільше голів на чемпіонаті світу 2018, повідомляє Sport24.

Гравці Реала на турнірі вже забили 8 голів. На рахунку Кріштіану Роналду (Португалія) – 4 забитих м'ячі, на рахунку Луки Модріча (Хорватія) – 2. Ще по одному голу забили Начо (Іспанія) та Тоні Кроос (Німеччина).

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Друге місце у рейтингу належить Тоттенхему (7 голів). Третю сходинку між собою ділять Барселона, Манчестер Юнайтед та Атлетіко (по 5 голів).

Додамо, що команди на чемпіонаті світу 2018 після двох турів групового етапу забили 85 голів.

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