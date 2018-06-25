toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - РОСІЯ САУДІВСЬКА АРАВІЯ - ЄГИПЕТ ІРАН - ПОРТУГАЛІЯ ІСПАНІЯ - МАРОККО Новини ЧС 2018

ЧС-2018: стало відомо, гравці яких клубів найбільше забивають на турнірі

15:39 818 Читать на русском
ЧС-2018: стало відомо, гравці яких клубів найбільше забивають на турнірі
ЧС-2018: стало відомо, гравці якого клубу найбільше забивають на турнірі

Гравці мадридського Реала поки що забили найбільше голів на чемпіонаті світу 2018, повідомляє Sport24.

Гравці Реала на турнірі вже забили 8 голів. На рахунку Кріштіану Роналду (Португалія) – 4 забитих м'ячі, на рахунку Луки Модріча (Хорватія) – 2. Ще по одному голу забили Начо (Іспанія) та Тоні Кроос (Німеччина).

ЧС-2018: турнір пройшов екватор – ключові цифри Мундіалю

Друге місце у рейтингу належить Тоттенхему (7 голів). Третю сходинку між собою ділять Барселона, Манчестер Юнайтед та Атлетіко (по 5 голів).

Додамо, що команди на чемпіонаті світу 2018 після двох турів групового етапу забили 85 голів.

Мессі більше живий, ніж мертвий. Усі розклади в групах ЧС-2018 перед останнім туром

Теги
ЧС 2018 Реал Мадрид Реал Мадрид Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук