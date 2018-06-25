ЧМ-2018: стало известно, игроки каких клубов больше всех забивают на турнире

Игроки мадридского Реала пока забили больше всех голов на чемпионате мира 2018, сообщает Sport24.

Игроки Реала на турнире уже забили 8 голов. На счету Криштиану Роналду (Португалия) – 4 забитых мяча, на счету Луки Модрича (Хорватия) – 2. Еще по одному голу забили Начо (Испания) и Тони Кроос (Германия).

ЧМ-2018: турнир прошел экватор – ключевые цифры Мундиаля

Второе место в рейтинге принадлежит Тоттенхэму (7 голов). Третью строчку между собой делят Барселона, Манчестер Юнайтед и Атлетико (по 5 голов).

Добавим, что команды на чемпионате мира 2018 после двух туров группового этапа забили 85 голов.

Месси больше жив, чем мертв. Все расклады в группах ЧМ-2018 перед последним туром