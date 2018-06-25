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ЧМ-2018: стало известно, игроки каких клубов больше всех забивают на турнире

15:50 47 Читати українською
ЧМ-2018: стало известно, игроки каких клубов больше всех забивают на турнире
ЧМ-2018: стало известно, игроки каких клубов больше всех забивают на турнире

Игроки мадридского Реала пока забили больше всех голов на чемпионате мира 2018, сообщает Sport24.

Игроки Реала на турнире уже забили 8 голов. На счету Криштиану Роналду (Португалия) – 4 забитых мяча, на счету Луки Модрича (Хорватия) – 2. Еще по одному голу забили Начо (Испания) и Тони Кроос (Германия).

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Второе место в рейтинге принадлежит Тоттенхэму (7 голов). Третью строчку между собой делят Барселона, Манчестер Юнайтед и Атлетико (по 5 голов).

Добавим, что команды на чемпионате мира 2018 после двух туров группового этапа забили 85 голов.

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