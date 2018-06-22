ЧС-2018: російський волонтер заспівав гімн Швеції та зірвав оплески гравців

Цікавий випадок трапився на чемпіонаті світу-2018 у Росії. Місцевий волонтер здивував гравців збірної Швеції своїм співом.

Російський волонтер через гучномовець заспівав гімн Швеції на тренуванні збірної Янне Андерссона. Гравці були сильно здивовані, після чого віддячили чоловіку оплесками.

Нагадаємо, збірна Швеції у 1 турі групового етапу переграла Південну Корею. Тепер на "синьо-жовтих" чекають матчі проти Німеччини та Мексики.

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