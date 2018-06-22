toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: российский волонтер спел гимн Швеции и сорвал аплодисменты игроков

20 июня 15:38 141 Читати українською
ЧМ-2018: российский волонтер спел гимн Швеции и сорвал аплодисменты игроков
Игроки сборной Швеции

Интересный случай произошел на чемпионате мира 2018 в России. Местный волонтер удивил игроков сборной Швеции своим пением.

Российский волонтер через громкоговоритель спел гимн Швеции на тренировке сборной Янне Андерссона. Игроки были сильно удивлены, после чего отблагодарили мужчину аплодисментами.

Напомним, сборная Швеции в 1 туре группового этапа переиграла Южную Корею. Теперь "сине-желтых" ждут матчи против Германии и Мексики.

Топ-20 фото болельщиц и фанатов 6-го дня ЧМ-2018: колумбийская женщина-кошка, атака суши и искренний респект

Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Швеция Швеция Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
32
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук