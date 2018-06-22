ЧМ-2018: российский волонтер спел гимн Швеции и сорвал аплодисменты игроков

Интересный случай произошел на чемпионате мира 2018 в России. Местный волонтер удивил игроков сборной Швеции своим пением.

Российский волонтер через громкоговоритель спел гимн Швеции на тренировке сборной Янне Андерссона. Игроки были сильно удивлены, после чего отблагодарили мужчину аплодисментами.

Напомним, сборная Швеции в 1 туре группового этапа переиграла Южную Корею. Теперь "сине-желтых" ждут матчи против Германии и Мексики.

Топ-20 фото болельщиц и фанатов 6-го дня ЧМ-2018: колумбийская женщина-кошка, атака суши и искренний респект