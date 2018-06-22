Топ-20 фото вболівальниць і фанатів 6-го дня ЧС-2018: колумбійська жінка-кішка, атака суші та щирий респект

На чемпіонаті світу-2018 напередодні завершився шостий ігровий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій вболівальників, які неабияк вразили своєю креативністю та красою на трибунах.

Шостий день Мундіалю запам'ятався перемогами Японії, Сенегалу та Росії.

Японія здобула історичну перемогу, встановивши кілька рекордів і сенсаційно осоромивши збірну Колумбії із зірковими Фалькао та Хамесом. Збірній Сенегалу вдалося мінімально здолати Польщу після помилок "Кадри" в обороні. Натомість збірна Росії провела вже другий матч на турнірі й знову здобула перемогу. Підопічні Черчесова на куражі здолали Єгипет і де-факто вийшли до 1/8 фіналу Мундіалю.

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Традиційно було гаряче й на трибунах. Колумбію на ЧС-2018 представляють не тільки прекрасні вболівальниці, а й сама жінка-кішка. Фанати збірної Японії утворили справжнє море на трибунах під час матчу проти Колумбії й пообіцяли нагодувати всіх суші. Вболівальники з Сенегалу примусили згадати безсмертний кліп Voodoo People від британців Prodigy, а єгиптяни вкотре проголосили Мо Салаха фараоном.

Поки збірна Бразилії набирається сил перед матчем із Коста-Рікою, чарівні вболівальниці з Латинської Америки вивчають російські культурні пам'ятки. Заблукалий мексиканець чи то святкує перемогу Росії, чи то все ще не відійшов від тріумфу над німцями, а польські красунечки не сумують попри поразку "Кадри". Окремої згадки заслуговує фанатка Мундіалю, яка прибула аж із Сомалі.

Знайшлося місце і виявам поваги. Японці та сенегальці після поєдинків чемно прибрали за собою на трибунах, а колумбійці допомогли фанові збірної Єгипту з обмеженими можливостями максимально комфортно переглянути матч проти росіян.

Фото: Чемпионат, РИА Новости, ТАСС, Reuters, Getty Images, Twitter та Instagram