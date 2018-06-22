ЧС-2018: російський готель замість красивих номерів поселив фанів у розбиті старі

Уругвайські вболівальники ледь не втратили дар мови через готельні номери в Єкатеринбурзі, в яких їм довелося оселитися на час матчу Суареса та компанії проти єгиптян.

Уругвайці Герман і Маурісіо забронювали в мережі гарні номери в готелі "Великий Урал" перед ЧС-2018, але вжахнулися, потрапивши до сумної російської дійсності, повідомляє 66.ru.

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Уболівальники за тиждень до старту Мундіалю несподівано виявили, що готель у Єкатеринбурзі відкрив продаж вільних номерів. На світлинах усе виглядало надзвичайно добре, тому друзі вирішили зупинитися саме у "Великому Уралі" та забронювали номер для чотирьох осіб на дві доби за 20 тисяч рублів (майже 8,5 тисяч гривень).

"Приїхавши в готель, ми жахнулися. Це зовсім не те, що ми бачили на фото. Інші уругвайці, які забронювали цей готель, відмовилися тут залишатися. Ми єдині, хто вирішив нічого не змінювати. Сюди ми приходили тільки спати вночі, а з ранку до вечора гуляли", – розповів у коментарі Герман.

"Це не готель, це машина часу! Ми впевнені, що останнім постояльцем тут був Ленін. Скажу відверто, щоночі я боявся, що з діри в туалеті вилізе монстр і з'їсть мене. Єдина перевага готелю – місцерозташування, хоча б у цьому нам пощастило", – додав Маурісіо.

Натомість керівництво готелю наполягає на тому, що уругвайці жили в нормальних житлових умовах, а світлини були зроблені ними в тій частині готелю, яка перебуває на реконструкції. І зараз там, відповідно, ніхто не мешкає.

Ліворуч фото із сайту готелю, праворуч – реальні світлини