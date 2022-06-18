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Топ-20 фото вболівальниць і фанатів 5-го дня ЧС-2018: синьо-жовті красуні та англійські брутали

19 червня 12:41 4367 Читать на русском

На чемпіонаті світу 2018 року зіграли вже п'ятий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій вболівальників, які неабияк вразили своєю креативністю та красою на трибунах.

П'ятий ігровий день чемпіонату світу-2018 запам'ятався перемогами Швеції, Бельгії та Англії.

Збірна Швеції мінімально здолала Південну Корею. Бельгія у першому таймі не змогла вразити ворота Панами, проте у підсумку здобула перемогу з рахунком 3:0 завдяки дублю Лукаку та голу Мертенса – відео голів та огляд матчу. До слова, Панама програла свій дебютний матч на Мундіалях та повторила антидосягнення збірної України на ЧС-2006.

Англія вже в компенсований час дотиснула Тунісдубль в активі Харрі Кейна. Саме команда Саутгейта та Бельгія очолили групу G.

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Особливо пощастило шведським та панамським футболістам, яких приїхали підтримати тисячі співвітчизників. На щастя, серед цих синьо-жовтого та червоно-синього морів не загубились справжні красуні, які встигли потрапити в об'єктив фотокамер.

А ось англійці як завжди дуже колоритні. Їхні брутальні фан-мени не розгубились навіть у Росії. Голі животи, алкоголь в крові та голосні пісні – ідеальний рецепт для створення суто британської атмосфери на стадіонах ЧС-2018.

Фото: Чемпионат, Getty Images

ЧС-2018 1 тур

Швеція - Південна Корея: Понеділок 18 червня 2018

Швеція
Матч завершено
1 : 0
Південна Корея
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