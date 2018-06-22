ЧМ-2018: российский отель вместо красивых номеров поселил фанов в разбитые старые

Уругвайские болельщики едва не потеряли дар речи из-за гостиничных номеров в Екатеринбурге, в которых им пришлось поселиться на время матча Суареса и компании против египтян.

Уругвайцы Герман и Маурисио забронировали в сети красивые номера в гостинице "Большой Урал" перед ЧМ-2018, но ужаснулись, попав в печальную российскую действительность, сообщает 66.ru.

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Болельщики за неделю до старта Мундиаля неожиданно обнаружили, что отель в Екатеринбурге открыл продажу номеров. На фотографиях все выглядело очень хорошо, поэтому друзья решили остановиться именно в "Большом Урале" и забронировали номер на четырех человек на двое суток за 20 тысяч рублей (почти 8,5 тысяч гривен).

"Приехав в отель, мы ужаснулись. Это совсем не то, что мы видели на фото. Другие уругвайцы, которые забронировали этот отель, отказались здесь оставаться. Мы единственные, кто решил ничего не менять. Сюда мы приходили только спать ночью, а с утра до вечера гуляли", – рассказал в комментарии изданию Герман.

"Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Скажу откровенно, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственное преимущество отеля – месторасположение, хотя бы в этом нам повезло", – добавил Маурисио.

При этом руководство отеля настаивает на том, что уругвайцы жили в нормальных жилищных условиях, а фотографии были сделаны ими в той части отеля, которая находится на реконструкции и сейчас там, соответственно, никто не живет.

Слева фото с сайта отеля, справа – реальные фотографии



