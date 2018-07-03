ЧС-2018: Мікель зіграв із Аргентиною попри викрадення батька

Батько капітана збірної Нігерії Джона Обі Мікеля Па Майкл був викрадений за кілька годин до заключного поєдинку групового етапу проти збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2018.

"Я грав, поки мій батько був у полоні бандитів. Мені довелося стиснути зуби. За чотири години до старту поєдинку мені зателефонували й розповіли, що трапилося. Я був у хиткому емоційному стані, але потрібно було прийняти рішення.

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Я не знав що робити, але розумів, що не можу підвести 180 млн нігерійців. Я замкнувся у собі та вийшов на поле представлять свою країну передусім. Навіть тренерам і працівникам федерації я не казав про те, відбувається, а в курсі справ було лише мале коло моїх друзів", – цитує Мікеля Bleacher Report.

Упродовж тижня тривала поліцейська операція з визволення Па Майкла Обі. Родина Мікеля звернулася до поліції, а правоохоронці розпочали таємну операцію. У понеділок вранці батько капітана нігерійців на ЧС-2018 був звільнений і відвезений до лікарні. Це викрадення стало вже другим для батька Джона Обі Мікеля. У 2011 році злочинці теж викрали його з вимогою викупу.

Нагадаємо, що збірна Нігерії поступилася аргентинцям (1:2) і не вийшла з групи, поступившись збірній Хорватії та "альбіселесте".