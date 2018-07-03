ЧМ-2018: Микель сыграл с Аргентиной несмотря на похищение отца

Отец капитана сборной Нигерии Джона Оби Микеля Па Майкл был похищен за несколько часов до заключительного поединка группового этапа против сборной Аргентины на чемпионате мира-2018.

"Я играл, пока мой отец был в плену у бандитов. Мне пришлось сжать зубы. За 4 часа до старта поединка мне позвонили и рассказали, что случилось. Я был в шатком эмоциональном состоянии, но нужно было принять решение.

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Я не знал что делать, но понимал, что не могу подвести 180 млн нигерийцев. Я заперся в себе и вышел на поле представлять свою страну в первую очередь. Даже тренерам и работникам федерации я не говорил о том, происходит, а в курсе дел было только малый круг моих друзей", – цитирует Микеля Bleacher Report.

В течение недели продолжалась полицейская операция по освобождению Па Майкла Оби. Семья Микеля обратилась в полицию, а правоохранители начали тайную операцию. В понедельник утром отец капитана нигерийцев на ЧМ-2018 был освобожден и увезен в больницу. Это похищение стало уже вторым для отца Джона Оби Микеля. В 2011 году преступники тоже похитили его с требованием выкупа.

Напомним, что сборная Нигерии уступила аргентинцам (1:2) и не вышла из группы, уступив сборной Хорватии и "альбиселесте".