ЧС-2018: ключові цифри Мундіалю

Фінальним поєдинком збірних Франції та Хорватії напередодні завершився чемпіонат світу-2018. "Футбол 24" зробив статистичні підсумки світової першості.

У неділю завершився останній, 64-й за ліком, поєдинок ЧС-2018 у Росії. Мундіаль подарував уболівальникам багато красивих голів, видовищних і результативних комбінацій, а також встановив відразу кілька цікавих статистичних досягнень. Для прикладу, оборонець Томас Меньє допоміг Бельгії повторити цікавий рекорд у поєдинку за 3-тє місце проти Англії. Є й інші цікаві цифри:

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

219 жовтих карток показали арбітри на чемпіонаті світу-2018

169 голів забили команди впродовж ЧС-2018

29 пенальті призначили арбітри у ворота збірних-учасниць Мундіалю

22 одинадцятиметрових реалізували футболісти на чемпіонаті світу-2018

12 автоголів зафіксували судді на ЧС-2018 (Бухаддуз, Бехіч, Ціонек, Етебо, Фаті, Альварес, Ігнашевіч, Фернандінью, Зоммер, Манджукіч, Меріах, Черишев)

"Vive la France", "Merci" та "IncrediBleus". Перемога Франції у фіналі ЧС-2018 в огляді європейських ЗМІ

10 дублів оформили гравці на Мундіалі (Черишев, Дієго Коста, Еден Азар, Кейн, Лукаку – двічі, Муса, Стоунз, Кавані, Мбаппе)

7 пенальті не зуміли забити гравці команд-учасниць (Куева, Мессі, Сігурдссон, Роналду, Модріч, Руїс, Аль-Муваллад)

6 голів забив найкращий бомбардир Харрі Кейн (Англія)

6 команд оформили вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 достроково (Росія, Уругвай, Франція, Хорватія, Бельгія, Англія)

5 воротарів оформили по 3 клін-шити (Муслера, Аліссон, Куртуа, Льоріс, Робін Ольсен)

4 футболісти тричі стали найкращими гравцями матчів Мундіалю (Грізманн, Азар, Кейн, Модріч)

4 червоні картки показали судді на Мундіалі (Карлос Санчес, Жером Боатенг, Смольніков, Ланг)

2,64 – середня результативність у матчах турніру

2 хет-трики оформили гравці на ЧС-2018 (Роналду, Кейн)

1 нульову нічию зафіксовано на Мундіалі (Данія – Франція)

0 команд не забили жодного м'яча на чемпіонаті світу-2018

0 ударів у ствіт воріт завдав форвард Олів'є Жиру, але став чемпіоном світу

Мундіаль-2018 уже став історією. Фаворити сенсаційно сходили з дистанції, міцні європейські горішки несподівано далеко пройшли в раунді плей-офф, а французька збірна на чолі з Дідьє Дешамом методично робила своє. Зрештою, "триколірні" досягли успіху завдяки своєму прагматизму, повній сконцентрованості та помірним азартом. Залишається сподіватися, що ЧС-2022, який пройде в Катарі, підніме ще вище планку планетарної першості та змусить ще довго про себе пам'ятати. Як вже зробив цьогорічний чемпіонат світу...

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму