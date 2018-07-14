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Бельгія – Англія: гол Меньє допоміг збірній Бельгії повторити цікавий рекорд

19:16 222 Читать на русском
Бельгія – Англія: гол Меньє допоміг збірній Бельгії повторити цікавий рекорд
Томас Меньє / Фото з соцмереж

Матч за третє місце ЧС-2018 між Бельгією та Англією не обійшовся без нових рекордів.

Півзахисник збірної Бельгії Томас Меньє відкрив рахунок в матчі за третє місце чемпіонату світу-2018 проти Англії. Він став десятим гравцем бельгійців, який забивав на Мундіалі.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Окрім Меньє, на ЧС-2018 також забивали Ромелу Лукаку, Еден Азар, Аднан Янузай, Міши Батшуаї, Дріс Мертенс, Ян Вертонген, Маруан Феллаїні, Насер Шадлі і Кевін де Брюйне.

За цим показником Бельгія повторила рекорд. 10 різних футболістів в одній команді забивали на ЧС-1982 (Франція) і на ЧС-2006 (Італія).

Нагадаємо, матч за третє місце чемпіонату світу-2018 завершився впевненою перемогою збірної Бельгії над Англією (2:0).

Бельгія впевнено обіграла Англію у матчі за 3-тє місце ЧС-2018

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія - Англія Бельгія Бельгія Томас Меньє Томас Меньє
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