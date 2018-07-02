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ЧС-2018: Кавані уникнув серйозної травми, проте його участь в матчі з Францією під питанням

3 липня 07:30 2 Читать на русском
ЧС-2018: Кавані уникнув серйозної травми, проте його участь в матчі з Францією під питанням
Едінсон Кавані / Фото: ФІФА

Форвард збірної Уругваю отримав забій у матчі проти Португалії та може не зіграти проти Франції в 1/4 чемпіонату світу-2018.

Форвард збірної Уругваю Едінсон Кавані уникнув серйозної травми в 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Португалії, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Уругваю.

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Сьогоднішнє обстеження виявило у форварда набряк, але без розриву м'язових тканин. Медики інформують, що Кавані вже приступив до реабілітації і виконує деякі вправи.

Чи зможе Едінсон зіграти в чвертьфіналі чемпіонату світу з Францією 6 липня – наразі не уточнюється.

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ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
до матчу
3
дн
:
17
год
:
13
хв
Франція
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Теги
ЧС 2018 Едінсон Кавані Едінсон Кавані Уругвай Уругвай Уругвай - Франція
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