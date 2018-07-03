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ЧМ-2018: Кавани избежал серьезной травмы, однако его участие в матче с Францией под вопросом

07:30 6 Читати українською
ЧМ-2018: Кавани избежал серьезной травмы, однако его участие в матче с Францией под вопросом
Эдинсон Кавани / Фото: ФИФА

Форвард сборной Уругвая получил ушиб в матче против Португалии и может не сыграть против Франции в 1/4 чемпионата мира-2018.

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани избежал серьезной травмы в 1/8 финала чемпионата мира против Португалии, сообщает официальный сайт федерации футбола Уругвая.

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Сегодняшнее обследование выявило у форварда отек, но без разрыва мышечных тканей. Медики сообщают, что Кавани уже приступил к реабилитации и выполняет некоторые упражнения.

Сможет ли Эдинсон сыграть в четвертьфинале чемпионата мира с Францией 6 июля – пока не уточняется.

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ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
3
дн
:
16
час
:
44
мин
Франция
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Теги
ЧМ 2018 Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Уругвай Уругвай Уругвай - Франция
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