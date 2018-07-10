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ЧС-2018: Капелло назвав фаворита Мундіалю

16:06 1571 Читать на русском
ЧС-2018: Капелло назвав фаворита Мундіалю
Фабіо Капелло / Wikimedia

Відомий італійський фахівець Фабіо Капелло поділився прогнозами на вирішальні поєдинки чемпіонату світу-2018.

Колишній керманич збірної Англії оцінив перспективи "Трьох левів" на Мундіалі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Англійці мають швидкісних гравців і чудового тренера. Саутгейт розумів, що поїде додому, якщо гратиме з двома центральними оборонцями, тому почав грати з трьома.

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Крім цього, він нарешті знайшов воротаря, який здатен рятувати команду в потрібний момент – Пікфорд має відмінну реакцію та позиційна гра. Фінал? Вважаю, що це буде поєдинок Франція – Англія. Якщо буде так, то англійці, на мій погляд, будуть фаворитами протистояння", – сказав Капелло.

Нагадаємо, що матч Хорватія – Англія відбудеться 11 липня у Москві на стадіоні Лужники. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
до матчу
1
дн
:
3
год
:
22
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Хорватія - Англія Англія Англія Франція Франція Фабіо Капелло Фабіо Капелло
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год
:
22
хв
Франція
21:00
Бельгія
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