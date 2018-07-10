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ЧМ-2018: Капелло назвал фаворита Мундиаля

16:06 243 Читати українською
ЧМ-2018: Капелло назвал фаворита Мундиаля
Фабио Капелло / Wikimedia

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился прогнозами на решающие поединки чемпионата мира-2018.

Бывший наставник сборной Англии оценил перспективы "Трех львов" на мундиале, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"У англичан есть скоростные игроки и замечательный тренер. Саутгейт понимал, что поедет домой, если будет играть с двумя центральными защитниками, поэтому начал играть с тремя.

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Кроме этого, он наконец нашел вратаря, который способен спасать команду в нужный момент – у Пикфорда отличная реакция и позиционная игра. Финал? Считаю, что это будет поединок Франция – Англия. Если будет так, то англичане, на мой взгляд, будут фаворитами противостояния", – сказал Капелло.

Напомним, что матч Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе Лужники. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
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3
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Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия Англия Англия Франция Франция Фабио Капелло Фабио Капелло
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