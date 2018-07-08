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ЧС-2018: Хорватія повторила рекорд Аргентини за виграними серіями пенальті

08:42 613 Читать на русском
ЧС-2018: Хорватія повторила рекорд Аргентини за виграними серіями пенальті
Збірна Хорватії / AP

Перемога над збірною Росії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 у післяматчевій серії одинадцятиметрових дозволила хорватам повторити рекорд збірної Аргентини за виграними поспіль лотереями.

Збірна Хорватії повторила досягнення "альбіселесте", вигравши другу серію пенальті поспіль на Мундіалі, повідомляє ESPN.

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Напередодні "шахові" здолали росіян у серії пенальті (2:2, пен. 4:3), а на стадії 1/8 фіналу перемогли данців теж у післяматчевій серії одинадцятиметрових (1:1, пен. 3:2).

Раніше подібне досягнення підкорилося лише одній національній команді – збірній Аргентини на ЧС-1990. Команда Марадони тоді перемогла Югославію у чвертьфіналі та Італію у півфіналі завдяки влучнішим ударам із позначки. Щоправда, у вирішальному поєдинку латиноамериканці не змогли дотягнути до серії пенальті й програли німцям (0:1).

Відзначимо, що в 1/2 фіналу збірна Хорватії зіграє проти англійців. Поєдинок відбудеться 11 липня в Москві. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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ЧС 2018 Росія - Хорватія Хорватія Хорватія Аргентина Аргентина Рекорди
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