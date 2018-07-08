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ЧМ-2018: Хорватия повторила рекорд Аргентины по выигранным сериями пенальти

08:42 22 Читати українською
ЧМ-2018: Хорватия повторила рекорд Аргентины по выигранным сериями пенальти
Сборная Хорватии / AP

Победа над сборной России в 1/4 финала чемпионата мира-2018 в послематчевой серии одиннадцатиметровых позволила хорватам повторить рекорд сборной Аргентины по выигранным подряд лотереями.

Сборная Хорватии повторила достижение "альбиселесте", выиграв вторую серию пенальти подряд на Мундиале, сообщает ESPN.

ЧМ-2018 Россия – Хорватия: хорваты оставили Россию за бортом Мундиаля и сыграют в 1/2 финала против Англии

Накануне "шахматные" одолели россиян в серии пенальти (2:2, пен. 4:3), а на стадии 1/8 финала победили датчан тоже в послематчевой серии одиннадцатиметровых (1:1, пен. 3:2).

Ранее подобное достижение покорилось только одной национальной команде – сборной Аргентины на ЧМ-1990. Команда Марадоны тогда победила Югославию в четвертьфинале и Италию в полуфинале благодаря метким ударам с отметки. Правда, в решающем поединке латиноамериканцы не смогли дотянуть до серии пенальти и проиграли немцам (0:1).

Отметим, что в 1/2 финала сборная Хорватии сыграет против англичан. Поединок состоится 11 июля в Москве. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Россия - Хорватия Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Рекорды
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