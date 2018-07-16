ЧС-2018: ФІФА пояснила, чому саме Модріч був обраний найкращим гравцем турніру

ФІФА опублікувала повідомлення, в якому пояснила свій вибір Луки Модріча найкращим гравцем чемпіонату світу-2018.

"Те, що Хорватія дісталася фінального матчу, у великій мірі є заслугою її геніальної "десятки". Два забиті м'ячі і результативна передача – це лише невеликий додаток до невтомної творчої праці Модріча в середній частині поля, де хорват зав'язував атаки, перемикав швидкості або гострими і своєчасними пасами розкривав оборону суперника завдяки власному баченню поля. Ту перевагу, яку в фінальному матчі спочатку захопили балканці, також було досягнуто багато в чому завдяки відмінним передачам Модріча", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті ФІФА.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Нагадаємо, Франція перемогла Хорватію з рахунком 4:2 і стала чемпіоном світу-2018.