toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

ЧС-2018: ФІФА пояснила, чому саме Модріч був обраний найкращим гравцем турніру

13:47 604 Читать на русском
ЧС-2018: ФІФА пояснила, чому саме Модріч був обраний найкращим гравцем турніру
Лука Модріч та Кіліан Мбаппе / ФІФА

ФІФА опублікувала повідомлення, в якому пояснила свій вибір Луки Модріча найкращим гравцем чемпіонату світу-2018.

"Те, що Хорватія дісталася фінального матчу, у великій мірі є заслугою її геніальної "десятки". Два забиті м'ячі і результативна передача – це лише невеликий додаток до невтомної творчої праці Модріча в середній частині поля, де хорват зав'язував атаки, перемикав швидкості або гострими і своєчасними пасами розкривав оборону суперника завдяки власному баченню поля. Ту перевагу, яку в фінальному матчі спочатку захопили балканці, також було досягнуто багато в чому завдяки відмінним передачам Модріча", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті ФІФА.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Нагадаємо, Франція перемогла Хорватію з рахунком 4:2 і стала чемпіоном світу-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія ФІФА Лука Модріч Лука Модріч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
4
год
:
13
хв
Левскі
18:45
Вадуц
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук