toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: ФИФА объяснила, почему Модрич был выбран лучшим игроком турнира

13:38 0 Читати українською
ЧМ-2018: ФИФА объяснила, почему Модрич был выбран лучшим игроком турнира
Лука Модрич и Килиан Мбаппе / ФИФА

ФИФА опубликовала сообщение, в котором объяснила свой выбор Луки Модрича лучшим игроком чемпионата мира-2018.

"То, что Хорватия добралась до финального матча, в большой степени является заслугой ее гениальной "десятки". Два забитых мяча и результативная передача – это лишь небольшой довесок к неустанной созидательной работе Модрича в средней части поля, где хорват завязывал атаки, переключал скорости или острыми и своевременными пасами вскрывал оборону соперника благодаря исключительному видению поля. То преимущество, которое в финальном матче поначалу захватили балканцы, также было достигнуто во многом за счет отменных передач Модрича", – говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Напомним, Франция победила Хорватию со счетом 4:2 и стала чемпионом мира-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Франция - Хорватия Хорватия Хорватия ФИФА Лука Модрич Лука Модрич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роналду прибыл в Ювентус для прохождения медосмотра
    Італія — 12:160 Роналду прибыл в Ювентус для прохождения медосмотра
1
дн
:
5
час
:
34
мин
Гонвед
19:00
Работнички
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук