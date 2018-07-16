ЧМ-2018: ФИФА объяснила, почему Модрич был выбран лучшим игроком турнира

ФИФА опубликовала сообщение, в котором объяснила свой выбор Луки Модрича лучшим игроком чемпионата мира-2018.

"То, что Хорватия добралась до финального матча, в большой степени является заслугой ее гениальной "десятки". Два забитых мяча и результативная передача – это лишь небольшой довесок к неустанной созидательной работе Модрича в средней части поля, где хорват завязывал атаки, переключал скорости или острыми и своевременными пасами вскрывал оборону соперника благодаря исключительному видению поля. То преимущество, которое в финальном матче поначалу захватили балканцы, также было достигнуто во многом за счет отменных передач Модрича", – говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Напомним, Франция победила Хорватию со счетом 4:2 и стала чемпионом мира-2018.