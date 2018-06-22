ЧС-2018 Польща – Сенегал: африканці мінімально здолали "Кадру"

Збірна Сенегалу зуміла перемогти польську національну команду в стартовому матчі на чемпіонаті світу-2018 в групі H.

Обидві команди жваво розпочали поєдинок і намагалися впіймати одне одного на контратаці. Поляки солідніше виглядали в захисті, а сенегальці виконали чимало бігової роботи.

Перший тайм запам'ятався блідою грою лідерів команд. Роберт Лєвандовскі лише на 23-й хвилині вперше зумів пробити по воротах, але його удар був далеким від небезпеки. Натомість Садьйо Мане майже повністю вимкнув із гри хавбек "Кадри" Гжегож Крихов'як.

Польща – Сенегал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Здавалося б, що перший тайм так і завершиться нульовою нічиєю, адже команди не могли використати дрібних помилок одне одного. Проте, все змінилося за 7 хвилин до кінця стартової половини гри. Після катастрофічної помилки оборони поляків м'яч опинився у сітці воріт Щенсни на 38-й хвилині. Ідрісса Гуйє пробив низом у бік воріт, а м'яч, зачепивши ногу Тьягу Ціонека, зрадливо полетів у протилежний від кіпера збірної Польщі бік.

Такий пропущений гол відправив поляків у глибокий нокдаун. Вийти з нього до кінця першого тайму "Кадра" так і не зуміла. Керманич збірної Адам Навалка в перерві спробував внести корективи в гру своїх підопічних. Так, інертного Блащиковскі замінив Беднарек, а Польща перейшла на гру з трьома центральними оборонцями.

Старт другої половини гри був за поляками. Вони сильно розпочали, притиснувши на певний час збірну Сенегалу до власних воріт. На 51-й хвилині Лєвандовскі класно перекинув стінку ударом зі штрафного, але переграти Хадіма Н'Діайє не зумів. Кіпер парирував удар, а в атаці у відповідь африканці не змогли пробитися крізь оборонців збірної Польщі.

Та поступово гра вирівнялася, а з поляками трапився ще один нефарт. На 60-й хвилині Крихов'як "обрізав" половину команди, а його партнери по обороні відверто проспали ривок Ньянга, який якраз повернувся на поле після отримання медичної допомоги. Сенегалець зумів прокинути м'яч повз Щенсни та реалізував вихід віч-на-віч із порожніми воротами – 2:0 за Сенегалом.

Після такого удару збірній Польщі оговтатися стало ще важче. За інерцією Лєвандовскі та Co продовжували шукати щастя на половині поля африканців, але реальних моментів створили лише кілька. Зокрема, Мілік після пасу Піщека пробив низом поруч із стійкою. Не вдалося відзначитися і Ковнацкі.

Та іскру надію полякам подарував Крихов'як. За 4 хвилини до кінця основного часу він відгукнувся на подачу Гросіцкі зі штрафного і головою відправив м'яч у кут воріт – 1:2. Збірна Польщі відразу вирішила взяти своє та почала вантажити карний майданчик сенегальців лонгболами, але без креативу здолати добре організовану оборону команди Сіссе так і не зуміли. Перемога Сенегалу дозволила африканській збірній разом із Японією несподівано очолити групу H після першого туру.

ЧС-2018. Група H, 1 тур

Польща – Сенегал – 1:2

Голи: Крихов'як, 86 – Ціонек, 38 (автогол), Ньянг, 60