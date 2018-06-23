ЧС-2018: семеро аргентинських вболівальників затримані після жорстокої бійки під час матчу

У Росії затримали фанатів збірної Аргентини, які влаштували бійку під час матчу 2 туру чемпіонату світу проти Хорватії. Нагадаємо, "картаті" перемогли Лео Мессі та Ко з рахунком 3:0.

У вболівальників з Аргентини почався конфлікт з хорватами на трибунах під час матчу. Потім нетверезі фанати вирішили за допомогою кулаків з'ясувати відносини з балканцями у підтрибунному приміщенні.

ЗМІ швидко поширили відео, на якому добре видно учасників конфлікту. Кілька фанатів били ногами людину, яка лежала на підлозі. Про це інформує ТАСС.

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Правоохоронні органи Нижнього Новгорода, де відбувся матч, затримали порушників. Найімовірніше, їхні паспорти вболівальників будуть анульовані.

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