toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

ЧС-2018: семеро аргентинських вболівальників затримані після жорстокої бійки під час матчу

00:14 1039 Читать на русском
ЧС-2018: семеро аргентинських вболівальників затримані після жорстокої бійки під час матчу
Фанати збірної Аргентини

У Росії затримали фанатів збірної Аргентини, які влаштували бійку під час матчу 2 туру чемпіонату світу проти Хорватії. Нагадаємо, "картаті" перемогли Лео Мессі та Ко з рахунком 3:0.

У вболівальників з Аргентини почався конфлікт з хорватами на трибунах під час матчу. Потім нетверезі фанати вирішили за допомогою кулаків з'ясувати відносини з балканцями у підтрибунному приміщенні.

ЗМІ швидко поширили відео, на якому добре видно учасників конфлікту. Кілька фанатів били ногами людину, яка лежала на підлозі. Про це інформує ТАСС.

Аргентина – Хорватія: фанати облаяли Сампаолі під час матчу та кинули у тренера пляшкою

Правоохоронні органи Нижнього Новгорода, де відбувся матч, затримали порушників. Найімовірніше, їхні паспорти вболівальників будуть анульовані.

ЧС-2018: Хорватія "знищує" безпорадну Аргентину та виходить до 1/8 фіналу

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Головне Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія футбольні фанати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ярмоленко знову зацікавив Евертон
    Англія — 13:361499 Ярмоленко знову зацікавив Евертон
1
год
:
45
хв
Південна Корея
18:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук