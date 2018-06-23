ЧС-2018: бразильський фанат може сісти до в'язниці через вульгарний жарт про росіянок

Бразильський фанат Едуарду Нуніш вульгарно образив російську дівчину в Москві. Тепер вболівальник ризикує отримати серйозне покарання.

Нуніш в одній із соцмереж опублікував відео, на якому він та його друзі вигукують португальською мовою "Російські рожеві вагіни". І все це біля росіянки, яка стояла поруч і не розуміла значення цього виразу.

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Заради жарту бразильці ще й попросили дівчину повторити вульгарну фразу португальською. Про це інформує Globo Esporte.

Нуніш є лейтинантом військової поліції. Зараз бразильська прокуратура вимагає розпочати проти фаната кримінальну справу та тимчасово відсторонити його від службових обов'язків.

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