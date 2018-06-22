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ЧС-2018: російський фанат схопив за груди та поцілував іспанську журналістку у прямому ефірі

20 червня 20:31 15708 Читать на русском
ЧС-2018: російський фанат схопив за груди та поцілував іспанську журналістку у прямому ефірі
Жульєт Гонсалес Терран / Фото: Instagram журналістки

Іспанська журналістка видання DW Жульєт Гонсалес Терран зіткнулася з домаганням російського фаната.

На чемпіонаті світу-2018 трапився черговий інцидент.

Кореспондентка іспанської філії видання DW Джульєт Гонсалес Терран вела пряме включення з ЧС-2018. Під час репортажу до неї підбіг фанат збірної Росії, і з криками "Росія - чемпіон!" схопив дівчину за груди, а потім поцілував.

Журналістка не розгубилася та продовжила репортаж, а відео інциденту згодом виклала у свій Instagram.

"Я поділяю радість від футболу з усіма, але ми повинні розуміти, що є межі між любов'ю і домаганнями", – написала вона.

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