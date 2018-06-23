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ЧМ-2018: бразильский фанат может сесть в тюрьму из-за пошлой шутки о россиянках

22 июня 22:36 412 Читати українською
ЧМ-2018: бразильский фанат может сесть в тюрьму из-за пошлой шутки о россиянках
Бразильские фанаты в России

Бразильский фанат Эдуарду Нуниш пошло оскорбил русскую девушку в Москве. Теперь болельщик рискует получить серьезное наказание.

Нуниш в одной из соцсетей опубликовал видео, на котором он и его друзья кричат на португальском языке "Российские розовые вагины". И все это возле россиянки, которая стояла рядом и не понимала значение этого выражения.

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Ради шутки бразильцы еще и попросили девушку повторить вульгарную фразу на португальском. Об этом сообщает Globo Esporte.

Нуниш является лейтинантом военной полиции. Сейчас бразильская прокуратура требует начать против фаната уголовное дело и временно отстранить его от служебных обязанностей.

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Теги
ЧМ 2018 Бразилия Бразилия футбольные фанаты Россия Россия
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