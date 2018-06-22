ЧС-2018: китайська вболівальниця звернулась у поліцію після групового сексу з аргентинцями у Москві

Дуже не пересічний випадок трапився у Москві, куди на чемпіонат світу 2018 приїхали китайські та аргентинські фанати.

Китайська туристка Ван Нін, яка приїхала у Росію підтримати збірну Австралії, написала заяву до поліції через груповий секс з громадянами Аргентини. Про це пише Eurosport.

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Ван Нін познайомилась з аргентинцями на вулицях Москви, після чого відправилась з чоловіками у готель, де й вони зайнялись сексом. Китайська вболівальниця не була проти таких тимчасових стосунків, однак помітила, що один з аргентинців знімав інтим на камеру смартфона.

Зараз Ван Нін просить у поліції знайти аргентинця та перевірити його смартфон, щоб видалити відео у разі його виявлення.

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