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ЧС-2018: китайська вболівальниця звернулась у поліцію після групового сексу з аргентинцями у Москві

20 червня 09:37 2360 Читать на русском
ЧС-2018: китайська вболівальниця звернулась у поліцію після групового сексу з аргентинцями у Москві
Аргентинські фанати у Москві

Дуже не пересічний випадок трапився у Москві, куди на чемпіонат світу 2018 приїхали китайські та аргентинські фанати.

Китайська туристка Ван Нін, яка приїхала у Росію підтримати збірну Австралії, написала заяву до поліції через груповий секс з громадянами Аргентини. Про це пише Eurosport.

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Ван Нін познайомилась з аргентинцями на вулицях Москви, після чого відправилась з чоловіками у готель, де й вони зайнялись сексом. Китайська вболівальниця не була проти таких тимчасових стосунків, однак помітила, що один з аргентинців знімав інтим на камеру смартфона.

Зараз Ван Нін просить у поліції знайти аргентинця та перевірити його смартфон, щоб видалити відео у разі його виявлення.

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Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина футбольні фанати Австралія Австралія Китай Китай
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