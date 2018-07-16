ЧС-2018: Барселона та Монако – єдині клуби, гравці яких посіли всі призові місця Мундіалю

Барселона та Монако стали лише двома клубами, представники який здобули золоті, срібні та бронзові медалі чемпіонату світу-2018.

Лише представники Барселони та Монако здобули медалі всіх гатунків на ЧС-2018. У складі Монако це Тома Лемар (який, щоправда, вже підписав контракт з Атлетіко) та Джібріль Сідібе (Франція), Даніель Субашич (Хорватія) та Юрі Тілеманс (Бельгія).

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Барселона була представлена Самюелем Умтіті та Усманом Дембеле (Франція), хорватом Іваном Ракітічем та бельгійцем Томасом Вермаленом, повідомляє Sport24.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2018 Франція перемогла Хорватію, а у поєдинку за 3 місце Бельгія здолала Англію.

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