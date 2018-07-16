ЧМ-2018: Барселона и Монако – единственные клубы, игроки которых заняли все призовые места Мундиаля

Барселона и Монако стали лишь двумя клубами, представители который выиграли золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата мира-2018.

Только представители Барселоны и Монако завоевали медали всех категорий на ЧМ-2018. В составе Монако это Тома Лемар (который, правда, уже подписал контракт с Атлетико) и Джибриль Сидибе (Франция), Даниэль Субашич (Хорватия) и Юри Тилеманс (Бельгия).

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Барселона была представлена ​​Самюэлем Умтити и Усманом Дембеле (Франция), хорватом Иваном Ракитичем и бельгийцем Томасом Вермаленом, сообщает Sport24.

Напомним, в финале ЧМ-2018 Франция одолела Хорватию, а в поединке за 3 место Бельгия победила Англию.

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