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ЧМ-2018: Барселона и Монако – единственные клубы, игроки которых заняли все призовые места Мундиаля

21:18 71 Читати українською
ЧМ-2018: Барселона и Монако – единственные клубы, игроки которых заняли все призовые места Мундиаля
Франция – чемпион мира-2018 / Getty Images

Барселона и Монако стали лишь двумя клубами, представители который выиграли золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата мира-2018.

Только представители Барселоны и Монако завоевали медали всех категорий на ЧМ-2018. В составе Монако это Тома Лемар (который, правда, уже подписал контракт с Атлетико) и Джибриль Сидибе (Франция), Даниэль Субашич (Хорватия) и Юри Тилеманс (Бельгия).

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Барселона была представлена ​​Самюэлем Умтити и Усманом Дембеле (Франция), хорватом Иваном Ракитичем и бельгийцем Томасом Вермаленом, сообщает Sport24.

Напомним, в финале ЧМ-2018 Франция одолела Хорватию, а в поединке за 3 место Бельгия победила Англию.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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