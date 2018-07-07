ЧС-2018: Англія вдруге в історії забила 10 голів на Мундіалі

Збірна Англії проводить один з найкращих чемпіонатів світу за весь час.

Англія зусиллями Геррі Магуайра відкрила рахунок у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2018 проти Швеції. Цей м'яч став 10-м для "трьох левів" на турнірі. Таким чином, англійська збірна лише вдруге в своїй історії забила двозначне число голів на Мундіалі, повідомляє Squawka.

Перший і єдиний досі раз таке трапилося в 1966 році. Тоді Англія на домашньому чемпіонаті світу забила 11 голів і стала чемпіоном.

Швеція – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018