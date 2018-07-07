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ЧМ-2018: Англия во второй раз в истории забила 10 голов на Мундиале

18:00 24 Читати українською
ЧМ-2018: Англия во второй раз в истории забила 10 голов на Мундиале
Англия празднует гол Швеции / Getty Images

Сборная Англии проводит один из лучших чемпионатов мира за все время.

Англия усилиями Гэрри Магуайра открыла счет в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против Швеции. Этот мяч стал 10-м для "трех львов" на турнире. Таким образом, английская сборная лишь во второй раз в своей истории забила двузначное число голов на мундиале, сообщает Squawka.

Первый и единственный до сих пор раз такое случилось в 1966 году. Тогда Англия на домашнем чемпионате мира забила 11 голов и стала чемпионом.

Швеция – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция

live 90'
0 : 2
Англия
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