ЧМ-2018: Англия во второй раз в истории забила 10 голов на Мундиале

Сборная Англии проводит один из лучших чемпионатов мира за все время.

Англия усилиями Гэрри Магуайра открыла счет в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против Швеции. Этот мяч стал 10-м для "трех львов" на турнире. Таким образом, английская сборная лишь во второй раз в своей истории забила двузначное число голов на мундиале, сообщает Squawka.

Первый и единственный до сих пор раз такое случилось в 1966 году. Тогда Англия на домашнем чемпионате мира забила 11 голов и стала чемпионом.

Швеция – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018