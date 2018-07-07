ЧМ-2018: Англия во второй раз в истории забила 10 голов на Мундиале

Германия — 18:06 174
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Ярмоленко пройдет медосмотр в Вест Хэме, трансфер могут оформить уже завтра
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Лучшие фото болельщиц 20-го дня ЧМ-2018: девушка Погба, жены Дешама и Гризманна, слезы очаровательных бразильянокЧМ 2018 — 17:52 102
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Трансфер Роналду в Ювентус затягивается из-за Переса – стало известно, когда португалец прибудет в ТуринИспания — 17:02 227
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Вест Хэм предложил 20 млн за Ярмоленко – Боруссия Д уже отреагировалаГермания — 16:30 458
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ЧМ-2018: в вылете Бразилии обвиняют Шахтер и его игроков – беспощадная критика бразильских фанатовЧМ 2018 — 15:38 896
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