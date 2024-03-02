Фрайбург відібрав очки в Баварії у 24-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів і огляд матчу Фрайбург – Баварія на "Футбол 24".

Господарі зуміли забити швидкий гол. Вже на 12-й хвилині Гюнтер з-за меж штрафного класно поклав у кут воріт. Перед тим Нойєр і поперечина врятували Баварію, однак затяжна атака Фрайбурга таки завершилася голом.

Баварія знову оступилась, розписавши нічию з Фрайбургом – Байєр отримав шанс відірватись на 10 очок

Мюнхенці відповіли ближче до перерви. Тель розкішно пробив у дальній кут. У другому таймі Мусіала сольним проходом вивів команду Томаса Тухеля вперед, але перемогу Баварія не втримала. Хьолер продовжив парад диво-голів, ефектно вразивши ворота Нойєра. Голкіпер був безсилий.

2:2 – Баварія в останніх 5-ти матчах Бундесліги здобула лише одну перемогу. Якщо Байєр обіграє Кельн, то відірветься від чинного чемпіона аж на 10 очок.