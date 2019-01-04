"Кохаю тебе більше, ніж твоя дружина", – Менді сконфузився, подякувавши Агуеро за гол в ворота Ліверпуля

Захисник Манчестер Сіті Бенжамін Менді пристрасно висловив подяку за матч чемпіонату Англії з Ліверпулем одноклубнику Серхіо Агуеро.

"Я кохаю тебе більше, ніж твоя дружина, брате!" – написав Менді на своїй сторінці в Інстаграмі.

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В коментарях до запису відразу ж відзначили, що аргентинець неодружений. Серхіо Агуеро розлучився в 2012 році. Футболіст був одружений на дочці Дієго Марадони. У шлюбі Джанін і Серхіо перебували з 2008 року.

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