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"Кохаю тебе більше, ніж твоя дружина", – Менді сконфузився, подякувавши Агуеро за гол в ворота Ліверпуля

17:10 235 Читать на русском
"Кохаю тебе більше, ніж твоя дружина", – Менді сконфузився, подякувавши Агуеро за гол в ворота Ліверпуля
Бенжамін Менді / фото із соцмереж

Захисник Манчестер Сіті Бенжамін Менді пристрасно висловив подяку за матч чемпіонату Англії з Ліверпулем одноклубнику Серхіо Агуеро.

"Я кохаю тебе більше, ніж твоя дружина, брате!" – написав Менді на своїй сторінці в Інстаграмі.

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В коментарях до запису відразу ж відзначили, що аргентинець неодружений. Серхіо Агуеро розлучився в 2012 році. Футболіст був одружений на дочці Дієго Марадони. У шлюбі Джанін і Серхіо перебували з 2008 року.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Ліверпуль Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Бенджамін Менді Бенджамін Менді
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