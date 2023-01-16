Товариські матчі

СК Дніпро-1 – Пахтакор – 3:0

Голи: Клименчук, 25, Довбик, 33, Танковський, 62

Лідер УПЛ активно розпочав гру, створивши два гострих моменти на старті зустрічі. Забити вдалось на 25 хвилині – Довбик міг забивати сам, але викотив Клименчуку, який відкрив рахунок у зустрічі.

СК Дніпро-1 офіційно продовжив контракт з капітаном команди – він мав пропозиції з Європи та МЛС

Трохи пізніше забив і сам Артем, який виграв боротьбу в двох захисників та точно пробив під воротарем. Довбик міг забити вдруге, але захисник зумів винести м'яч з лінії воріт після його удару. В другому таймі Підлепенець викотив м'яч під удар Танковському, який поставив крапку в зустрічі. Зауважимо, що Пахтакор очолює колишній нападник Динамо Максим Шацьких.

"До Шевченка діти залазили на руки, він пожертвував понад 400 тисяч": Зінченко, Лужний, Довбик і Ко з Трибуною Героїв