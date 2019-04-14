Чорноморець вдома зіграв внічию з Олімпіком

У матчі 24 туру чемпіонату України Олімпік та Чорноморець не змогли виявити сильнішого.

Обидві команди провели рівний перший тайм, який був насичений боротьбою. На 40-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Олімпіка Дегтярьов, забивши гол після метушні у штрафному суперника.

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У другому таймі ініціативу перехопив Чорноморець. Господарі поля змогли зрівняти рахунок на 62-ій хвилині, відзначився Танчик. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

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Після цієї нічиєї Чорноморець посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ, куди опустився через перемогу Арсенала-Київ. Олімпік перебуває у зоні перехідних матчів та має в активі 21 очко.