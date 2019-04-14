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Чорноморець вдома зіграв внічию з Олімпіком

21:16 818 Читать на русском
Чорноморець вдома зіграв внічию з Олімпіком
Чорноморець вдома зіграв внічию з Олімпіком

У матчі 24 туру чемпіонату України Олімпік та Чорноморець не змогли виявити сильнішого.

62’ Володимир Танчик
 
Максим Дегтярьов 40’
40’ Максим Дегтярьов
62’ Володимир Танчик

Обидві команди провели рівний перший тайм, який був насичений боротьбою. На 40-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Олімпіка Дегтярьов, забивши гол після метушні у штрафному суперника.

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У другому таймі ініціативу перехопив Чорноморець. Господарі поля змогли зрівняти рахунок на 62-ій хвилині, відзначився Танчик. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

Арсенал-Київ завдяки голу Калітвінцева переміг Ворсклу та піднявся у зону перехідних матчів

Після цієї нічиєї Чорноморець посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ, куди опустився через перемогу Арсенала-Київ. Олімпік перебуває у зоні перехідних матчів та має в активі 21 очко.

Теги
Олімпік Олімпік Чорноморець - Олімпік Чорноморець Чорноморець
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