Чорноморець попрощався з Хомутовим – на черзі ще 7 гравців

Чорноморець планує значно оновити склад під час зимової паузи.

Хавбек Владислав Хомутов покинув одеський Чорноморець, повідомляє footboom.

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За інформацією видання, це лише початок перебудови в клубі. Найближчим часом одесити планують припинити трудові відносини ще з сімома гравцями.

На таке рішення керівництво клубу спонукають незадовільні результати команди. Після 18-ти турів чемпіонату України Чорноморець знаходиться у зоні вильоту на 11-й сходинці, маючи в активі 12 очок. На рятівному 10-му місці знаходяться Карпати (17 очок).

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