Чорноморець у своєму Telegram-каналі оголосив про прихід Даниїла Алефіренка із Зорі.

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Одесити не повідомили про деталі переходу, але Transfermarkt інформує, що це буде оренда до кінця сезону. Додамо, що Алефіренко провів 5 матчів у поточному сезоні за Зорю, в яких відзначився 1 голом.

Свою кар'єру Даниїл розпочинав у Металісті, а з 2017 року перейшов до Зорі, де виступав за молодіжну та другу команди луганців аж до 2021-го.

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