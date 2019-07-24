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Чорноморець не зміг узгодити перехід Девіча, – ТаТо Таке

14:51 547 Читать на русском
Чорноморець не зміг узгодити перехід Девіча, – ТаТо Таке
Марко Девіч / фото із соцмереж

Український форвард Марко Девіч міг опинитися в одеському Чорноморці.

Про це повідомив ведучий проекту "ТаТоТаке" Михайло Співаковський, посилаючись на слова головного тренера одеситів Ангела Червенкова.

Півзахисник Динамо, який їздив на збори з Олександрією, перейде в чеський клуб

Зазначається, що болгарський фахівець кілька разів особисто вів переговори з 35-річним нападником. Девіч готовий був переїхати до Одеси, але клуб не зміг задовольнити фінансові запити футболіста.

Останнім клубом натуралізованого серба був азербайджанський Сабах, за який він провів 21 матч, забивши 8 голів.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2018/19 Чорноморець поступився Колосу у перехідних матчах і вилетів у Першу лігу.

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Теги
Світ Чорноморець Чорноморець Відеоновини ТаТоТаке Ангел Червенков Ангел Червенков Марко Девіч Марко Девіч
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