Одеський клуб у разі виходу в УПЛ може перетворитися на "фарм-клуб" Динамо.

Чорноморець, який за шість турів до завершення сезону йде у турнірній таблиці Першої ліги другим, близький до того, аби поповнити склад учасників Прем'єр-ліги. У зв'язку з цим "моряки" можуть суттєво оновити свій склад.

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За повідомленням Meta Ratings, одеський клуб отримав пропозицію від Динамо щодо співпраці на сезон 2021/22. "Біло-сині" запропонували Чорноморцю взяти в оренду 12 гравців молодіжного складу Динамо. Як відомо, з наступного сезону чемпіонат U-21 буде скасовано і керівництво Динамо намагається працевлаштувати своїх футболістів.

В самому Чорноморці поки роздумують над пропозицією киян і пообіцяли визначитися з варіантом такого співробітництва за підсумками сезону.

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