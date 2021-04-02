"Американці готові перейти до предметних переговорів із Леонідом Клімовим (нинішнім власником і президентом одеського клубу – прим.) щодо покупки Чорноморця. Тому що стадіон без клубу сенсу не має.

Стадіон Чорноморець продали американській компанії за 193,8 млн

Вони готові придбати Чорноморець, а також зробити реконструкцію арени і вивести команду в УПЛ. Я думаю, це хороші новини для вболівальників Чорноморця", – розповів Олександр Денисов в ефірі програми Денисов Time.

Нагадаємо, одеський стадіон продали компанії ALLRISE CAPITAL INC зі США ще влітку 2020-го. Сам Чорноморець виступає у Першій лізі та має хороші шанси на вихід у Прем'єр-лігу – після 19 турів команда розташувалась на другій сходинці з 38 очками.

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