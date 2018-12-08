toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Чорноморець – Ворскла: фанати "моряків" вивісили банер "Кремль, покайся"

19:34 110 Читать на русском
Чорноморець – Ворскла: фанати "моряків" вивісили банер "Кремль, покайся"
Фанати Чорноморця / соцмережі

Вболівальники одеського Чорноморця вивісили під час матчу проти Ворскли декілька промовистих банерів.

На стадіоні було помічено відразу два полотна. Одне було з написом "Кремль, покайся", а на іншому були перераховані назви українських суден, які захоплені військово-морськими силами Росії у Керченській протоці. Фотографію банерів на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Вікторія Куранова.

Ворскла мінімально обіграла Чорноморець

До слова, Чорноморець в підсумку мінімально програв Ворсклі.

Україна18 тур

Чорноморець - Ворскла: Субота 08 грудня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Чорноморець Чорноморець ультрас футбольні фанати Чорноморець - Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
13
хв
Лаціо
21:30
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук