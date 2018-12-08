Чорноморець – Ворскла: фанати "моряків" вивісили банер "Кремль, покайся"

Вболівальники одеського Чорноморця вивісили під час матчу проти Ворскли декілька промовистих банерів.

На стадіоні було помічено відразу два полотна. Одне було з написом "Кремль, покайся", а на іншому були перераховані назви українських суден, які захоплені військово-морськими силами Росії у Керченській протоці. Фотографію банерів на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Вікторія Куранова.

Ворскла мінімально обіграла Чорноморець

До слова, Чорноморець в підсумку мінімально програв Ворсклі.