Ворскла мінімально обіграла Чорноморець

Полтавська Ворскла у матчі 18 туру УПЛ на виїзді мінімально обіграла Чорноморець. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Українська Прем'єр-ліга, 18-й тур

Чорноморець – Ворскла – 0:1

Гол: Чижов, 4

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Підопічні Василя Сачка одразу пішли вперед, і після швидкого розіграшу кутового Чижов відкрив рахунок у протистоянні.

Після цього Ворскла продовжила наступ та мала декілька чудових нагод, проте ударам полтавців бракувало сили та влучності.

У перерві Ангел Червенков зумів змусити своїх хлопців "прокинутися", але злагоджені дії Шуста і його партнерів звели усі намагання одеситів відігратися нанівець.

На зимову перерву Ворскла йде із 27 очками в активі та 5-м місцем у таблиці, Чорноморець із 12 очками залишився на передостанньому місці.