toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РОМА - МІЛАН

Чорний кіт призупинив матч Евертона та Вулверхемптона – курйоз дня з АПЛ

07:30 235 Читать на русском
Чорний кіт призупинив матч Евертона та Вулверхемптона – курйоз дня з АПЛ
Новий талісман Вулверхемптона / Фото з соцмереж

Кажуть, коли чорний кіт переходить дорогу – це не до добра. Евертон переконався у цьому на власній шкурі.

У матчі 25-го туру чемпіонату Англії Евертон – Вулверхемптон (1:3) трапився курйозний епізод.

Собака врятував ворота від курйозного гола в матчі чемпіонату Аргентини

На 68-й хвилині зустрічі на поле вибіг чорний кіт. Арбітр був змушений призупинити гру поки стюарди старалися впіймати небажаного гостя. Обережно, спойлер: безуспішно. Після кількох хвилин прогулянки кіт втік під одну з трибун.

Варто відзначити, що поєдинок завершився поразкою Евертона, тому чорним котам відтепер небезпечно знаходитись у Ліверпулі.

Англія25 турҐудісон Парк (Ліверпуль)

Евертон - Вулверхемптон: Субота 02 лютого 2019

Евертон
Матч завершено
1 : 3
Вулверхемптон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Англія Евертон Евертон футбольні курйози Евертон - Вулверхемптон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
38
хв
Вільяреал
13:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук