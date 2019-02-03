Чорний кіт призупинив матч Евертона та Вулверхемптона – курйоз дня з АПЛ

Кажуть, коли чорний кіт переходить дорогу – це не до добра. Евертон переконався у цьому на власній шкурі.

У матчі 25-го туру чемпіонату Англії Евертон – Вулверхемптон (1:3) трапився курйозний епізод.

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На 68-й хвилині зустрічі на поле вибіг чорний кіт. Арбітр був змушений призупинити гру поки стюарди старалися впіймати небажаного гостя. Обережно, спойлер: безуспішно. Після кількох хвилин прогулянки кіт втік під одну з трибун.

Варто відзначити, що поєдинок завершився поразкою Евертона, тому чорним котам відтепер небезпечно знаходитись у Ліверпулі.

Happy Caturday!



A cat took a tour of the pitch during Everton-Wolves, delaying the game for over two minutes. pic.twitter.com/SAaPdIX2Qb — ESPN FC (@ESPNFC) 2 лютого 2019 р.