Чорний кіт призупинив матч Евертона та Вулверхемптона – курйоз дня з АПЛ

Кажуть, коли чорний кіт переходить дорогу – це не до добра. Евертон переконався у цьому на власній шкурі.
У матчі 25-го туру чемпіонату Англії Евертон – Вулверхемптон (1:3) трапився курйозний епізод.
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На 68-й хвилині зустрічі на поле вибіг чорний кіт. Арбітр був змушений призупинити гру поки стюарди старалися впіймати небажаного гостя. Обережно, спойлер: безуспішно. Після кількох хвилин прогулянки кіт втік під одну з трибун.
Варто відзначити, що поєдинок завершився поразкою Евертона, тому чорним котам відтепер небезпечно знаходитись у Ліверпулі.