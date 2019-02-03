Черный кот приостановил матч Эвертона и Вулверхэмптона – курьез дня с АПЛ

Говорят, когда черный кот переходит дорогу – это не к добру. Эвертон убедился в этом на собственной шкуре.

В матче 25-го тура чемпионата Англии Эвертон – Вулверхэмптон (1:3) произошел курьезный эпизод.

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На 68-й минуте встречи на поле выбежал черный кот. Арбитр был вынужден приостановить игру пока стюарды старались поймать незваного гостя. Осторожно, спойлер: безуспешно. После нескольких минут прогулки кот убежал под одну из трибун.

Стоит отметить, что поединок завершился поражением Эвертона, потому черным котам отныне опасно находиться в Ливерпуле.

Happy Caturday!



A cat took a tour of the pitch during Everton-Wolves, delaying the game for over two minutes. pic.twitter.com/SAaPdIX2Qb — ESPN FC (@ESPNFC) 2 лютого 2019 р.