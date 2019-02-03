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Черный кот приостановил матч Эвертона и Вулверхэмптона – курьез дня с АПЛ

07:30 133 Читати українською
Черный кот приостановил матч Эвертона и Вулверхэмптона – курьез дня с АПЛ
Новый талисман Вулверхэмптона / Фото из соцсетей

Говорят, когда черный кот переходит дорогу – это не к добру. Эвертон убедился в этом на собственной шкуре.

В матче 25-го тура чемпионата Англии Эвертон – Вулверхэмптон (1:3) произошел курьезный эпизод.

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На 68-й минуте встречи на поле выбежал черный кот. Арбитр был вынужден приостановить игру пока стюарды старались поймать незваного гостя. Осторожно, спойлер: безуспешно. После нескольких минут прогулки кот убежал под одну из трибун.

Стоит отметить, что поединок завершился поражением Эвертона, потому черным котам отныне опасно находиться в Ливерпуле.

Англия25 турГудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Вулверхэмптон: Суббота 02 февраля 2019

Эвертон
Матч окончен
1 : 3
Вулверхэмптон
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Англия Видеоновости Эвертон Эвертон футбольные курьёзы Эвертон - Вулверхэмптон
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