"Заработать я успел. Я доволен своей карьерой. Мне меньше тысячи долларов в месяц нужно на жизнь.

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Вот почему я должен пахать, как Шева? "Золотой мяч"? Всё могло быть. Просто это нужно было играть в каком-то европейском клубе, чтобы получить "Золотой мяч". Как-то не рвался я. Все было хорошо здесь, а так, чтобы в Европу сильно хотелось, то нет. Я не интересовался переходом в европейский клуб. У меня не было агента. В футбол играл и все", – сказал Рыкун в комментарии Youtube-каналу Pressing.

Напомним, Рыкун завершил карьеру футболиста в 2010 году, поиграв в пяти украинских клубах. Наибольшую славу получил выступая в Днепре и Металлисте. В настоящее время работает селекционером в возрожденном харьковском клубе.

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