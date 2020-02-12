Члени парламентської ТСК пересвідчилися в унікальності заводу "ФФУ Продакшн"

Члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо вивчення теми будівництва футбольних полів зі штучним покриттям відвідали завод "ФФУ Продакшн".

Цей візит на підприємство, що виготовляє високоякісне штучне покриття для футбольних полів і майданчиків за технологією німецької компанії Polytan, відбувся на запрошення Української асоціації футболу.

Гостей – голову ТСК Анатолія Костюха, його заступника Григорія Мамку та членів комісії Володимира Захарченка та Андрія Бобляха – зустрів директор заводу Андрій Бондаренко, який провів депутатам екскурсію на виробництві. Бондаренко детально розповів про всі етапи виготовлення спортивного покриття, і депутати особисто переконалися, що на заводі "ФФУ Продакшн" встановлене унікальне, високоякісне обладнання, аналогів якому в Україні немає, а потужності заводу дозволяють виробляти продукцію, яка відповідає найвищим світовим стандартам. Депутати поставили керівництву заводу чимало запитань, робили відео та фотозйомку окремих етапів виробництва. Після екскурсії члени ТСК та керівництво заводу відвідали лабораторію, в якій проводиться тестування кожної партії виробленого покриття.

Пізніше депутати розпитували представників "ФФУ Продакшн" та УАФ щодо організаційних аспектів роботи заводу. Після тривалої цікавої розмови члени ТСК запросили представників "ФФУ Продакшн" узяти участь у черговому засіданні ТСК Верховної Ради, яке заплановано на 13 лютого.

Дякуємо УАФ за екскурсію по заводу. ТСК продовжує свою роботу, за підсумками якої ми прозвітуємо перед Верховною Радою. Наше завдання полягає в тому, щоб встановити, були порушення під час будівництва футбольних майданчиків чи ні. Але хочу запевнити, що ми не проти будівництва майданчиків і підтримуємо розвиток футбольної інфраструктури, розуміючи, наскільки це важливо, – сказав за підсумками візиту на завод Анатолій Костюх.

За словами Костюха, члени комісії найближчим часом також планують відвідати майданчики, які були збудовані "ФФУ Продакшн" у столиці.

"Важливо, що народні депутати-члени ТСК скористалися нашим запрошенням і відвідали завод "ФФУ Продакшн". Народні обранці могли особисто переконатися в тому, що тут налагоджені й працюють унікальні для України технології, які дозволяють виготовляти високоякісне штучне покриття для футбольних полів і майданчиків. Ми, як і раніше, готові до співпраці, абсолютно відкриті й надаємо всі документи, які цікавлять ТСК", – зазначив директор "ФФУ Продакшн" Андрій Бондаренко. За його словами, закономірно, що після відвідин заводу депутати планують також відвідати майданчики, які були зведені "ФФУ Продакшн" у Києві.

"Сумно констатувати, що кампанія чорного піару, під яку потрапило наше підприємство, суттєво ускладнила нашу роботу. І це триває з 2018 року. Ми використовуємо сучасне обладнання, виготовляємо продукцію найвищого світового рівня, і при цьому не лише не маємо підтримки в рідній країні, а й змушені постійно відбиватися від надуманих звинувачень. Але ми продовжуємо роботу, спрямовану на розвиток футболу в Україні", – підсумував Андрій Бондаренко.