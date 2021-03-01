"Готовность к матчу с Шахтером? Степень готовности команды покажет игра. Понимаем, что играть с одной из лучших команд Европы. У Шахтера все футболисты скоростные, они играют в атакующий, агрессивный футбол. Для Агробизнеса это историческое событие.

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Интересно будет проверить свои силы на фоне такого соперника. Каждый футболист нашей команды захочет проявить себя, чтобы в будущем получить приглашение от клубов Премьер-Лиги. У донецкой команды два полноценных состава. Для них ротация не является проблемой.

Для нас главное играть в свой футбол. Хочется добиться положительного результата. Сделаем все, чтобы достойно выглядеть на фоне Шахтера", – поделился Чижевский в интервью официальному сайту ПФЛ.

Отметим, что Агробизнес и Шахтер сойдутся в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Матч состоится 3 марта, начало в 19:00

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