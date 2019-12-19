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Чижевський не виключає свого повернення у Карпати

14:23 579 Читать на русском
Чижевський не виключає свого повернення у Карпати
Олександр Чижевський / фото з відкритих джерел

Екс-наставник Карпат Олександр Чижевський, який нещодавно очолив Агробізнес, допускає, що в майбутньому може повернутися у львівський клуб.

"Якщо чесно, запрошення Агробізнеса було несподіваним. Якось воно раптово все вийшло: мені подзвонили, запропонували зустрітися, ми поговорили і вдарили по руках. З моїм приходом кардинальних змін в команді не буде, будуть лише точкові зміни по позиціях.

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Загадувати наперед нічого не можна, адже в житті всяке буває. Я не виключаю варіант з поверненням у Карпати, завжди радий повернутися в рідну команду. Але на сьогоднішній день – я тренер Агробізнеса і всі мої думки пов’язані з цією командою", – цитує Чижевського Український футбол.

Нагадаємо, Агробізнес повідомив про призначення Чижевського 10 грудня. Наразі команда посідає 4 місце у турнірній таблиці Першої ліги і претендує на підвищення у класі. Раніше 48-річний тренер працював з Карпатами – під його керівництвом "зелено-білі" зберегли прописку в УПЛ за підсумками минулого сезону.

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Перша ліга Агробізнес Агробізнес Олександр Чижевський Олександр Чижевський Карпати Карпати
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