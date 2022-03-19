"Насправді чітко сказати, що зараз із командою – не можу. Команду не розпустили, вона є. Приймаємо правильне колективне всеукраїнське рішення, щоб визначити, як ми виплачуватимемо зарплату, повертатимемося до тренувань. Але моя думка така, що це має бути колективне рішення всіх команд Прем'єр-ліги.

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Як робитимуть інші, так і ми робитимемо. Виділятися у кращий чи гірший бік – не будемо. Хочеться бути на однакових позиціях з усіма іншими командами УПЛ.

Звичайно, хочеться, щоб майбутнє в українського футболу залишилося, але ми бачимо, яка на сьогодні ситуація в регіонах. На жаль, не можемо бути певні, що команди не випадуть із чемпіонату.

Чемпіонат хочеться дограти, але для цього немає умов: спортивних, побутових, ми не можемо поїхати в інше місто України, де проводяться військові дії. Була думка на рівні федерації, щоб провести чемпіонат на базі західних областей, але поки що це лише розмови. Дуже хочемо, щоб війна закінчилась якомога раніше, щоб футбольна інфраструктура збереглася і ми продовжили грати у футбол на тому рівні, який був до початку війни, – сказав Пересоляк у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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