Оборонець "синіх" змушений лягати під ніж і не зіграє до кінця сезону 2021/22, повідомляє Football.London.

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Чілвел травмував коліно ще 23 листопада у матчі ЛЧ проти Ювентуса (4:0). Челсі сподівався обійтись консервативним лікуванням, проте 25-річному гравцеві таки знадбиться операція. Замість 6 тижнів відновлення розтягнеться на кілька місяців.

Додамо, що Чілвел потужно розпочав кампанію і був одним з ключових гравців Челсі – 3 голи та один асист у 12 матчах.

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